Tour de France 2023 | anche Thomas Voeckler sulla moto della discordia sul Col de la Loze L’ex corridore multato e sospeso per un giorno

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si è verificato, ieri, durante la diciassettesima tappa delde, un episodio quantomeno particolare. Sul Col de la, infatti, unaha letteralmente bloccato diversi corridori, tra cui la maglia gialla Jonas Vingegaard, impedendo loro di passare. Grande è stato lo scompiglio, ma alla fine dei conti non ci sono stati problemi. Quel che risulta al limite dell’incredibile è che labloccante era diTélévisions, che irradia ilnelle case deisi e in quelle internazionali da decenni. Alla guida c’era Joël Chary, che come passeggero aveva nientemeno cheprofessionista (oggi direttore sportivoNazionale ...

Anche quest'anno ildesi sta avvicinando all'ultima tappa, quella finale, che svelerà il vincitore della 110ª edizione. Sembra ieri quando, il 1° luglio, è scattato il via da Bilbao. 21 tappe in totale che ..."Il mio posto è a casa, mia moglie ha bisogno di me" PARIGI (FRANCIA) - Ildedi Wout Van Aert finisce qui. Il corridore belga non prenderà parte alla 18esima tappa per tornare a casa e stare vicino alla moglie Sarah che sta per dare alla luce il loro secondo ...Tappa numero 18 oggi, giovedì 20 luglio, per ilde2023. Lunga 185 km, vede la partenza da Moûtiers (dipartimento della Savoia) e l'arrivo a Bourg en Bresse, nella regione dell'Auvergne Rhône - Alpes. Abbastanza pianeggiante, ...

