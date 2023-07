Tour de France | 18ª tappa | highlights Philipsen | che fai? Bullizza Eenkhoorn

, sintesi 18ª tappa: brutto comportamento della maglia verde Philipsen che prova a fermare con le cattive la fuga di ...Kasper Asgreen vince la diciottesima tappa delde. Nella volata a Bourg - en - Bresse è il danese a spuntarla su Eenkhoorn e Abrahamsen dopo una fuga partita a inizio gara e portata a termine senza far rientrare gli sprinter, beffati ...Alla partenza della diciottesima tappa deldenon si presenta il belga Van Aert che torna a casa per assistere alla nascita del suo secondo figlio. Una volta messa in cassaforte la vittoria deldel capitano Vingegaard , il ...

Tour de France, Asgreen vince la tappa di Bourg-en-Bresse. Vingegaard in giallo Sky Sport

Kasper Asgreen la fa in barba al gruppo nella diciottesima tappa del Tour de France 2023. Il danese ha portato a compimento la fuga del mattino da Moutiers a Bourg-en-Bresse, battendo allo sprint l'ol ...Eenkhoorn premiato per tenacia e coraggio, Abrahamsen combatte fino in fondo e merita un 7,5. Girmay non è al top: prova insufficiente ...