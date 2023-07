Tosca saluta nuovamente il Benevento | ufficiale all’Al-Riyadh

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlinlascia ilper la seconda volta. La retrocessione in serie C ha reso inevitabile l’addio del difensore. Una cessione annunciata e che adesso ha assunto anche i carismi dell’ufficialità. A darne notizia è stato lo stesso mancino rumeno che ha postato di fatto l’annuncio del trasferimento. Proseguirà dunque in Arabia la carriera di, una cessione in prestito con stipendio interamente pagamento dalla compagine saudita. “Sono felice e onorato di essere parte di questa famiglia“, ha scritto il difensore cheil Sannio dopo appena sei mesi e sole undici presenze nell’ultimo campionato di serie B. L'articolo proviene da Anteprima24.it.