Commenta per primo Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto del Dirigente Emiliano Moretti fino al 30 giugno 2025. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre ForzaINCONTRO SI:ha bisogno di voi, adesso, non vorrete deluderlo Capricorno vi ama di più, però. Oroscopo Branko Bilancia Finalmente nel weekend il Sole smette di infastidirvi e prende posto nel ...Penso a Bonucci che rilegge questo messaggio, alza lo sguardo e vedenuovo che gli si para davanti in questa ennesima battaglia della sua carriera. E, stimolata dalla fame di sempre, la sua ...

TORINO. L’operazione Toro-Tameze è in dirittura d’arrivo (attese già in giornata le firme, domani visite mediche e salita a Pinzolo in ritiro), come annunciato sull’edizione cartacea di Tuttosport di ...Il procuratore sbarca in Italia con la volontà di chiudere a breve e portare il giocatore da Juric. Vagnati vuole far salire Doig in ritiro a Pinzolo entro domani Il tecnico granata è preoccupato ...