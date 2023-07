Torino | c' è Adrien Tameze Per il centrocampista dell' Hellas manca solo l' ufficialità

. Le cose cambiano, nel calciomercato succede spesso e pure in maniera repentina. Quello della ... Rinnovato il contratto diRabiot, aspettando l'evolversi del caso Pogba, sono sfumati prima ...... era cominciata a circolare come possibile sostituto diRabiot, prima che il centrocampista ... Ma l'idea di un ritorno - in quel di- è un'ipotesi viva in quel della Continassa.Brutto colpo anche per Louis Meintjes (braccio) ePetit (gluteo). webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Calciomercato Torino, Tameze in chiusura: le ultime Calcio in Pillole

Proseguono i contatti tra il Torino e l’Hellas Verona: i granata sono interessati al cartellino di Adrien Tameze Oltre che per la lunga trattativa riguardante Josh Doig, l’asse di mercato tra… Leggi ...Il Torino inizia a muoversi sul mercato in vista della nuova stagione di Serie A. Ivan Juric ha chiesto rinforzi e la società lo sta accontentando in queste ore. Come riportato da Sky Sport, “ è fatta ...