Torino | autobotte dei pompieri finisce fuori strada e sfonda un cancello | morto il vigile del fuoco Massimo Viglierco | feriti 2 colleghi

Mercoledì intorno alle 19 un'dei vigili del fuoco di Ivrea è finita fuori strada e si è ribaltata sulla provinciale 222 fra Castellamonte ...Un vigile del fuoco del distaccamento di Ivrea () è morto dopo essere rimasto gravemente ferito questa sera in un incidente stradale di Castellamonte, sulla provinciale 222. Massimo Viglierco aveva 55 anni. Era alla guida di un camion dei ...In mattinata i vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti con autopompa serbatoio eper un incendio autovettura verificatosi nel tratto dell'autostrada A6- Savona che attraversa il territorio di Lesegno. Non si segnalano feriti.

