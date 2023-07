Tiziano Ferro parla del nodulo a una corda vocale | “Affronterò tutto questo con tranquillità”

(Di giovedì 20 luglio 2023), dopo l’annuncio condiviso sui social nella giornata di ieri, 19 luglio 2023, in cui aveva rivelato la diagnosi di unalla, ha deciso fare chiarezza in merito alle proprie condizioni di salute e, proprio in queste ore, ha pubblicato un video–messaggio indirizzato ai fan: “Voglio ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile”, recitano le parole del cantautore 43enne, visibilmente commosso. “Non sono in ansia,questa con”, ha spiegato la voce di Sere nere, cercando di rassicurare le migliaia di fan che si sono precipitati tra i commenti dei suoi ultimi post per chiedere ulteriori aggiornamenti in merito al suo stato di salute, inviandoli messaggi di affetto....

Pochi giorni faha annunciato tramite i social di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico per un nodulo ad una corda vocale . Immediatamente, i fan e i colleghi lo hanno inondato di ...... senza vergognarsi delle loro fragilità e dei loro momenti di sconforto, sono forse la carezza più dolce per i fan che credono in loro, e questolo ha capito prima degli altri. Con il ...: "Non siate preoccupati per me, non ho paura" Il cantante di Latina ha annunciato di avere un nodulo a una corda vocale per il quale sarà operato. "Non sono in ansia, affronterò questa ...

