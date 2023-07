Tiziano Ferro parla del nodulo a una corda vocale | “Affronterò tutto questo con tranquillità”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 20 luglio 2023), dopo l’annuncio condiviso sui social nella giornata di ieri, 19 luglio 2023, in cui aveva rivelato la diagnosi di unalla, ha deciso di fare chiarezza in merito alle proprie condizioni di salute e, proprio in queste ore, ha pubblicato un video–messaggio indirizzato ai fan: “Voglio ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile”, recitano le parole del cantautore 43enne, visibilmente commosso. “Non sono in ansia,questa con”, ha spiegato la voce di Sere nere, cercando di rassicurare le migliaia di fan che si sono precipitati tra i commenti dei suoi ultimi post per chiedere ulteriori aggiornamenti in merito al suo stato di salute, inviandoli messaggi di affetto....