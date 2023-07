Tiziano Ferro in tribunale | quello che ha fatto è assurdo e gravissimo | Nessuno se lo aspettava da lui

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 luglio 2023)Il tanto amato cantautore ha dovuto fare i conti con la giustizia, in merito ad alcune operazioni illecite risalenti al 2006.è per il panorama musicale italiano un pilastro indiscusso, che negli anni 2000 haemozionare milioni di persone con la sua musica. Proprio in quel periodo il cantautore ha avuto problemi ingenti con la legge, che a distanza di anni gli verranno a costare ben 9 milioni di euro. In molti ricorderanno il suo esordio nel 2002, quando l’artista è riuscito ad ottenere il terzo posto in classifica dei singoli più venduti in europa con lo storico brano Xdono. Questo gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo come uno degli artisti più innovativi ed influenti italiani. Insomma, da quel momento la carriera di...