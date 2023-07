Tiziano Ferro | che non ha mai nascosto niente al suo pubblico nemmeno la malattia

: "Non siate preoccupati per me, non ho paura" Il cantante di Latina ha annunciato di avere un nodulo a una corda vocale per il quale sarà operato. "Non sono in ansia, affronterò questa ...... dovrò essere operato'in tour, Angelina Mango duetta sulle note di 'Ci pensiamo domani': risultato strabiliante allo stadio di Messina Il messaggio diha ...La cosa più importante era il touraveva già spiegato di aver ricevuto la diagnosi tempo fa ma, contrariamente al parere dei medici, ha deciso comunque di non rimandare il TZN 2023 tour . 'Per me era la cosa più ...

Tiziano Ferro, nodulo a una corda vocale: il messaggio ai fan - Donnamoderna Donna Moderna

«Non sono in ansia, affronterò questa cosa con tranquillità», dice il cantante a fan e follower che lo hanno circondato d’affetto dopo il suo ultimo annuncio social ...Il cantautore sorpreso dall'ondata di affetto che l'ha travolto, dopo l'annuncio di un nodulo ad una corda vocale che lo vedrà presto finire sotto i ferri.