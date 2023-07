Tim Shaddock | il marinaio naufrago nell’Oceano | regala il suo cane ai soccorritori

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tim, ilaustraliano 51enne sopravvissuto per 2 mesi sul suo catamarano alla derivaPacifico, assieme al suoBella, lascerà l’animale aiper gratitudine. L’uomo ha infattito Bella a un membro dell’equipaggio della Maria Delía, la nave tonniera messicana che li ha salvati il 18 luglio, a condizione che ilriceva le giuste cure. La nave tonniera era al suo ultimo viaggio e ha coronato in bellezza la sua lunga ‘carriera’ marittima salvandoe il suoBella. I quali sono sopravvissuti per due mesiPacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana. L’imbarcazione era stata danneggiata da una tempesta e i sistemi elettronici erano ...

