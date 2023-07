Thales Alenia Space protagonista di Galileo Contratti con l’Esa da 300 milioni

(Di giovedì 20 luglio 2023) Grandi novità in arrivo per, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha infatti siglato con L’Agenzia spaziale europea (Esa) – che agisce per conto l’Agenzia dell’Ue per il programma spaziale (Euspa) e con l’Ue rappresentata dalla Commissione europea – un accordo per il programma di navigazione satellitare europeo, che ammonta a 300di euro. Il contratto mira a progettare e realizzare il segmento di missione di terra didi seconda generazione e a fornire le attività di supporto ingegneristico del sistema. Nell’intesa sono coinvolti anche Leonardo e Telespazio, joint venture tra Leonardo 67% e33%. “Questo successo sottolinea le capacità di...

La fabbrica delle case lunari è a Torino, presso gli stabilimenti diSpace. Qui si producono i moduli pressurizzati destinati alle future stazioni spaziali, tra cui il Gateway, ...Questo contratto, che segue quello per la realizzazione dei satelliti Galileo di Seconda Generazione, conferma la capacita' diSpace di affrontare sistemi spaziali complessi grazie alla ...Space, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), ha firmato con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che agisce in nome e per conto dell' Agenzia dell'Unione Europea per il Programma ...

Thales Alenia Space: firmati contratti da 300 mln con Esa per ... Borsa Italiana

Thales Alenia Space ha sottoscritto con l’ESA, che agisce per conto dell’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA) e con l’Unione Europea un contratto per complessivi 300 milioni d ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato con l'Agenzia ...