Tesla - Musk | Trattative per cedere in licenza Autopilot e Fsd

(Di giovedì 20 luglio 2023) Laha svelato alcune interessanti novità sui suoi sistemi di assistenza alla guida. L'amministratore delegato Elon, infatti, ha colto l'occasione della conference call sui risultati trimestrali per rivelare l'avvio di "preliminari" con un grande costruttore perinle tecnologie dell'e del Full-Self Driving. La strategia. Si tratta di un primo passo concreto in una strategia ben precisa.si è sempre detto disponibile a coni suoi dispositivi per la guida assistita ad altre Case, ma ora è la prima volta che parla apertamente di colloqui già avviati. Ovviamente, non mancano degli ostacoli, a partire dall'integrazione dei dispostivi dellain piattaforme sviluppate da altri ...

... Elonha dichiarato chepotrebbe continuare a ridurre i prezzi delle sue auto , in quanto l'economia mondiale sta attraversando momenti turbolenti. Questi commenti sono arrivati dopo che l'...... laha sostanzialmente confermato buona parte delle indicazioni emerse negli ultimi mesi, a partire dall'obiettivo di chiudere l'anno con volumi per circa 1,8 milioni di unità, anche seha ...Il taglio dei prezzi deciso da Elonnon pesa sui conti di. L'utile del colosso delle auto elettriche sale del 20% nel secondo trimestre a 2,7 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti. I ricavi sono saliti del ...

Musk stravolge (ancora) le regole: ecco come farà ripartire Twitter e Tesla grazie al suo progetto spazial... iPaddisti

(Teleborsa) - Il taglio ai prezzi deciso da Elon Musk non penalizza i conti di Tesla che chiude il secondo trimestre con un utile in aumento del 20% a 2,7 miliardi di dollari. Bene anche i ricavi in c ...La Casa americana ha avviato colloqui con un "grande costruttore" per condividere i sistemi di guida assistita e ha anche abilitato il trasferimento dei pacchetti a nuovi modelli ...