Tesla - L' effetto guerra dei prezzi sul trimestre | ricavi record | margini in sofferenza

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quando laha lanciato la sua "dei" a gennaio, non sono stati pochi gli analisti e gli investitori a manifestare la loro preoccupazione per le conseguenze sulla marginalità della Casa texana. I primi segnali negativi arrivati con i conti del primosono ora confermati dai risultati finanziari del periodo aprile-giugno: la sforbiciata ai listini ha sì spinto consegne eal massimo storico, ma ha anche prodotto un crollo della marginalità operativa, scesa sotto la soglia del 10% dopo cinque trimestri di fila a doppia cifra. Il fatturato. In dettaglio, il fatturato è cresciuto del 47% a 24,93 miliardi di dollari, con il solo business automotive in miglioramento del 46% a 21,3 miliardi, le attività energetiche in salita del 74% a 1,5 miliardi e i servizi in aumento del 47% ...