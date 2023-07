(Di giovedì 20 luglio 2023) Il mercato della, sta entrando nella fase clou, dove cominciano ad ipotizzarsi le possibili partenze verso nuovi team Con i piloti in vacanza, ancora per questa settimana, si accende il mercato dei team e delle scuderie, pronte a rinforzarsi per poter ambire a qualcosa di importante, visto che Pecco Bagnaia con la sua Ducati Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Marquez,in: la verità sul ritiro, per Honda è finita...portare inil team Ajo nel 2024 per permettere appunto a Pedro Acosta l'approdo in... Unimpensabile fino a pochi mesi fa, ma che sta diventando uno scenario concreto con il ...Sepang è l'epicentro delsportivo: "In griglia il pubblico comincia a fischiare quando annunciano il mio nome, a me non infastidisce, ma mi domandai che colpa avessi commesso. Qualcuno ...

Terremoto MotoGP, destinazione a sorpresa per Marc Marquez: fans senza parole, pista impensabile Sport News.eu

Il mercato della MotoGP, sta entrando nella fase clou, dove cominciano ad ipotizzarsi le possibili partenze verso nuovi team ...