Terni | risarcimento milionario a Anna Leonori vittima di una diagnosi errata

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 20 luglio 2023) Le amputarono braccia e gambe, oggi a quasi dieci anni dal fatto ottiene il maxidall’azienda ospedaliera e dalla compagnia assicurativa Amtrust Le amputarono braccia e gambe per unasbagliata, per un tumore che in realtà non c’era., 46 anni, di, madre di due ragazzi, che diversi anni fa aveva portato la sua storia alla ribalta social con la pagina Facebook “Il coraggio di”, ottiene finalmente giustizia. Una storia incredibile quella diche ora ha ottenuto undell’azienda ospedaliera die della compagnia Amtrust che all’epoca assicurava il “Santa Maria”.Il calvario inizia nel 2014, quando ad ...