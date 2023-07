Tentano di vendere a Corona file sull’arresto di Messina Denaro | arrestati carabiniere e politico

(Di giovedì 20 luglio 2023) Une un consigliere comunale della Lega di Mazara del Vallo, in Sicilia, sono finiti agli arresti domiciliari per aver tentato dia Fabriziocentinaia diriservati sulla cattura del super boss di mafia Matteo. Una cattura avvenuta lo scorso 16 gennaio dopo oltre trent’anni di latitanza trascorsa per lo più nella sua terra, il Trapanese. Il militare, Luigi Pirollo, è sotto accusa per accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio, il complice, Giorgio Randazzo, di ricettazione. L’ex re dei paparazzi, Fabrizio, è invece indagato per ricettazione. Le forze dell’ordine hanno perquisito la sua casa a Milano. Il boss di mafia Matteo, arrestato lo ...

Tentano di vendere a Corona file segreti dell'arresto di Messina Denaro, due arresti TGLA7

