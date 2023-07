Tentano di vendere a Corona file segreti sull' arresto di Messina Denaro | due arresti

La7.it - Un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara del Vallo sono stati arrestati per aver tentato dia Fabrizio Corona dei documenti segreti sulle indagini riguardo la cattura di ...Hanno tentato dial fotografo Fabrizio Corona documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro: per questo per un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo sono stati disposti gli ...La7.it - Un carabiniere e un consigliere comunale di Mazara del Vallo sono stati arrestati per aver tentato dia Fabrizio Corona dei documenti segreti sulle indagini riguardo la cattura di ...

Tentano di vendere a Corona file segreti dell'arresto di Messina Denaro, due arresti TGLA7

Chi è Giorgio Randazzo, il politico di Fdi ed ex Lega che ha provato a vendere a Fabrizio Corona dei documenti riservati sull'arresto di Matteo Messina Denaro.