(Di giovedì 20 luglio 2023) Arro dalla Svizzera parole particolarmente interessanti di. Il croato, vincitore di un Masters 1000 a Miami nel 2010, ex numero 3 del mondo e poi allenatore per buona parte dell’ultima fase di carriera di Roger, ha parlato proprio di mister 20 Slam al Tages Anzeiger, quotidiano del Canton Zurigo pubblicato dal lontano 1893. Di seguito ne sono proposti alcuni estratti.inizia sull’onda di vari ricordi: “I miei due momenti più forti con lui sono stati quando hagli Australian Open nel 2017 e quando mi ha chiamato per dire che smetteva. Il più bello e il più amaro. Quando mi contattò il suo obiettivo era molto semplice: vincere un altro Slam. Non sapevamo se fosse possibile. Il modo in cui ha battuto Nadal in finale, andando sotto di un break nel ...

...della storia del. 65 slam in tre, innumerevoli finali memorabili e un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati di questo sport. In una recente intervista al Tages Anzeiger ,...Unito): 2013 , 2016 * * ancora in attività 10) BORIS BECKER (Germania): 3 vittorie a Wimbledon 1985 : battuto Kevin Curren (Sudafrica) 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4 1986 : battutoLendl (Rep. Ceca) ...... e i 12 ragazzi si alleneranno con Gipo Arbino eLjubicic. L'assessore allo Sport, Domenico Carretta è intervenuto per complimentarsi con IFoundation: " Sono stati cinque anni di sforzi ...

Tennis, Ivan Ljubicic: "Federer avrebbe vinto ancora senza infortuni. Nessuno potrà avvicinarsi a quel che ha dato a questo sport" OA Sport

I Tennis Foundation rinnova il programma benefico di Intesa Sanpaolo per i 12 talenti italiani selezionati ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday La nona edizione del Camozzi Open ...