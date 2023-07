(Di giovedì 20 luglio 2023) I riflettori, sul volto di, continuano ad accendersi per le ragioni sbagliate. Ilta tedesco, infatti, dopo la vicenda legata a Olga Sharypova raccontata da Ben Rothenberg in due distinte occasioni, ora si ritrova sotto altre accuse di. Stavolta a rivolgergliele è, con cui non soltanto ha avuto un’importante relazione, ma anche una figlia. Il rapporto si è conclusa ormai tre anni fa. La notizia è trapelata tramite i tedeschi di RTL, e lentamente sono emerse anche le possibilità di coinvolgimento del giocatore.: Novak Djokovic potrebbe saltare il Masters 1000 di Toronto, ma non Cincinnati Contro, in sostanza, è stata richiesta l’emissione di un ingiunzione da parte ...

Tennis: ancora guai per Alexander Zverev. Brenda Patea lo accusa di violenza domestica OA Sport

