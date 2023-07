Temptation Island | Giuseppe ha già tradito Gabriela? La tentatrice Roberta sgancia la bomba «Se parlo piangi per giorni»

(Di giovedì 20 luglio 2023) A pochidi distanza dal ricongiungimento di, laha lanciato una frecciatina inaspettata tramite i suoi social: il ragazzo ha giàla fiducia della fidanzata? Sembrerebbe proprio di sì… Leggi anche:2023, chi è ladi? Cognome e Instagram In un intricato viaggio dei sentimenti, le...

Follower senza parole: 'È più grande di casa mia', brutto incidente per uno dei tentatori: Daniele Schiavon ferito, l'auto si è ribaltata Gravidanza agli sgoccioli La Paragoni ...A '' Giuseppe e Gabriela sono stati protagonisti di un colpo di scena. Dopo essersi accusati a vicenda, i due erano usciti separatamente dal programma. A sorpresa, però, il ragazzo aveva ...... con Maria De Filippi che è garanzia di successo: basti pensare a "Temp­tation", programma sul quale non avrei scommesso una lira e invece avrà un'edizione invernale: "Winter". ...

Intervistata dal settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", Raffaella Mennoia parla per la prima volta dell'edizione invernale di "Temptation Island", in onda da gennaio 2024 su Canale 5.Era il 2020 quando Alberto Maritato e Speranza Capasso decisero di partecipare a Temptation Island. Ne uscirono separatamente, per poi ritrovarsi lontano dalle telecamere. Ma che cosa è accaduto ai du ...