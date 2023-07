Temptation Island | Gf Vip e Valeria Marini | tutti al Vip Master 2023

(Di giovedì 20 luglio 2023) Personaggi illustri di, ma anche del Gf Vip: e madrina dell’evento dovrebbe essere, udite udite,, pronta ad infiammare la cornice del VipTennis. Sarah Altobello, Mila Suarez, ma anche Massimo Boldi, Jimmy Ghione, Arrigo Sacchi e tanti altri. Sarà un cast incredibile. Ebbene sì, countdown quasi terminato per il VipTennisdi Milano Marittima. Il torneo di tennis riservato ai vip è organizzato da Mario e Patrick Baldassari (visto in una precedente edizione dicon) e si svolge come da tradizione nella bella location del Circolo Tennis di Milano Marittima. 21 e 22 lugliole date ...

... con Maria De Filippi che è garanzia di successo: basti pensare a "Temp­tation", programma sul quale non avrei scommesso una lira e invece avrà un'edizione invernale: "Winter". ...leggi anche Ascolti tv:è imbattibile, Mediaset supera di nuovo la Rai Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Elio Lorenzoni: chi è, che lavoro fa e quanto guadagna il (...Grandissima paura per Daniele Schiavon , tentatore di. Il giovane ha avuto pochi giorni fa un grave incidente che ha coinvolto anche altri mezzi. Grandissima la paura per il ragazzo protagonista dell'edizione didi ...

Era il 2020 quando Alberto Maritato e Speranza Capasso decisero di partecipare a Temptation Island. Ne uscirono separatamente, per poi ritrovarsi lontano dalle telecamere. Ma che cosa è accaduto ai du ...Cosa accadrà in Temptation Island 2023 secondo le anticipazioni della quinta puntata in onda lunedì prossimo Vi saranno news su Mirko e Perla. Video Witty ...