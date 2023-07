Tele Boccia | la Rai di destra manda in tilt il Pd con De Girolamo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 luglio 2023) Elly Schlein, in Rai ti stanno a fare Marameo! I fatti. Bianca Berlinguer lascia Rai 3 per Mediaset. Il Pd: “La serata del martedì sera, a noi! Monica Giandotti, per condurre, andrebbe benissi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti