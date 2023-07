Tegola pesantissima per una Big | la diagnosi mette i brividi | stop di 6 mesi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 luglio 2023)pesante per la big che ora dovrà fare a meno di un suo titolare per almeno sei: brutto infortunio per il difensore centrale.importante per il giocatore che si infortuna e ora mancherà per diversialla sua squadra. Lanon lascia dubbi e purtroppo il difensore centrale mancherà per gran parte dell’inizio di stagione 2023/24. Per lui è il secondo grave infortunio in carriera, nonostante la giovane età. Decisamente sfortunato Wesley Fofana, che ha rimediato un grave infortunio nelle ultime ore. Appunto il secondo importante della sua carriera calcistica, nonostante i 22 anni. Il difensore centrale, in forza al Chelsea, dovrà stare lontano dal campo da calcio. Non è neanche cominciata la nuova stagione che già è stato costretto a fermarsi per la rottura del legamento del ...