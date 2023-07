Tajani | “Ruolo determinante Italia per grazia Zaki | nessun baratto su Regeni”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Nella vicenda Patrickla diplomaziana ha avuto "uninsieme alla nostra intelligence", è "stato un lavoro corale e alla fine il presidente egiziano ha deciso di concedere la". Così il ministro degli Esteri, Antonio, intervenendo su Radio 24. "Non c'èa trattativa sottobanco. Il governo è stato in grado di far tornare inun giovane ricercatore che rischiava di stare ancora un po' di tempo in carcere. Noi siamo riusciti a ottenere questo risultato e mi pare che non sia un risultato di poco conto – ha affermato – Non c'è, siamo persone serie, non facciamo baratti di questo tipo". Sul caso ...