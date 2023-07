Tabellone semifinali Finals VNL maschile 2023 | gli accoppiamenti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildelledelledella Volleyball Nations League (VNL), in programma a Danzica (Polonia) tra mercoledì 19 e domenica 26 luglio. Dopo le tre settimane di fase preliminare, le otto squadre qualificate alle Finali si sono scontrate in partite da dentro o fuori. Archiviato dunque il primo turno ad eliminazione diretta, le quattro squadre rimaste in gara si sfidano inincrociate che definiranno le finali. Le due vincitrici del penultimo atto poi si giocheranno il titolo, mentre le due perdenti si sfideranno per il terzo posto. Quali saranno le formazioni a giocarsi il podio? Di seguito, glidelledelledella VNL...

...Calcio - Levanto Caperanese - Magra Azzurri Tarros Sarzanese - Rapallo Rivarolese IL: La ...da disputarsi con gare di andata e ritorno nei giorni mercoledì 28 febbraio 2024 e ......le dueraggiunte nei W60 di Caserta e Grado. Gradito ritorno sui campi dell'Eurosporting Cordenons anche per la lombarda Martina Colmegna (n.401 Wta) che nel 2021 trionfò neldi ...finale, quarti: Matilde Magrini (2.6, n.4) - Martina Balducci (2.7) 6 - 3, 6 - 1, Marta ...: Ferrini - Magrini 6 - 1, 6 - 3, Lombardini - Picchi 7 - 5, 6 - 3. Nel torneo maschile ...

Jannik Sinner - Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon 2023 ... Olympics

Nel solco di una tradizione oramai collaudata e consolidata nel tempo, anche quest'anno per due settimane il tennis sarà protagonista sui campi ...