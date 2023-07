La partita Palermo - Virtusdi Mercoledì 19 luglio 2023 in diretta: formazioni ein tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come amichevole per Club RONZONE - Mercoledì 19 luglio 2023 , alle ...Di seguito ildettagliato e gli highlights del test match: HELLAS- PRIMIERO 7 - 0 Reti : 16' Hongla, 21' e 38' Lazovic, 46' Mboula, 59' Doig, 64' Braaf (rig.), 74' Diao HELLAS ...Commenta per primo Vittoria in amichevole per ilche batte il Primiero per 7 - 0 . Si iscrivono alin 6: doppietta per Lazovic e gol per Hongla , Mboula , Doig , Braaf e Diao .

Tabellino Verona-Top 22 3-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023 SPORTFACE.IT

La partita Palermo - Virtus Verona di Mercoledì 19 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come amichevole per Club ...La partita Hellas Verona - Primiero di Domenica 16 luglio 2023 in diretta: a segno anche Hongla, Doig, Braaf, Diao e primo per Mboula ...