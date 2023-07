Tabellino Fiorentina-Parma 1-1 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildi, con i gol e idella partita. Al Viola Park le due squadre chiudono sul pareggio, con Estevez a rete per ile Cabral che segna il gol dell’1-1. La gara, seppur statica, ha dato la possibilità ad entrambe le panchine di mettere in campo i propri giovani talenti. Ecco ilcosì come fornito dal club gigliato. Goal: Estevez 10?, Cabral al 44?1. Terracciano, 2. Dodo, 3. Biraghi, 4. Martinez Quarta, 5. Ranieri, 6. Amatucci, 7 Brekalo, 8 Duncan, 9, Cabral, 10 Bonaventura, 11 Ikonè. All. Italiano 12. Cerofolini, 14 Biagetti, 15 Igor, 16 Castrovilli, 17 Comuzzo, 18 Harder, 19 Kayode, 20 Jovic, 21 Kokorin, 22 Martinelli, 23 Mandragora, 24 Munteanu, 25 Parisi, 26 Kouame, 27 Sabiri, 28 Terzic, 29 ...

in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- PARMA ](ITA): Terracciano P. (Portiere), Amatucci L., Biraghi C., Bonaventura G., Brekalo J., Cabral A., Dodo, Duncan A., ...IldiPrimavera 8 - 1.1°tp : Terracciano; Pierozzi, Quarta, Ranieri, Biraghi; Harder, Duncan; Ikonè, Jovic, Muntenau; Kokorin.2°tp : ...PORTOGALLO U19: Ribeiro G., Esteves G., Ribeiro A. (dal 45'+1 st Gomes L.), Bras G., ... Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (), ...

Tabellino Fiorentina-Parma 1-1: gol e marcatori amichevole estiva ... SPORTFACE.IT

La Fiorentina non va oltre al pareggio in amichevole contro il Parma: di Estevez e Cabral le reti del match. Si chiude con un pareggio la seconda uscita stagionale della Fiorentina. La compagine viola ...La partita Fiorentina - Parma di Giovedì 20 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club ...