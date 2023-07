Supplenze GPS ed motoria alla primaria 2023 | affidate ai precari di A048 e A049 ma anche ai docenti di ruolo in possesso dei titoli specifici NOVITÀ

(Di giovedì 20 luglio 2023) Iinclusi in GPS per lae per lapossono partecipare all'assegnazione delle, oltre che per le predette classi di concorso,per l'insegnamento di Ed.nella scuola. L'articolo .

Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda delle 150 preferenze per leda GaE o. Nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. Per rispondere alle domande dei lettori in tempo ......operazione avrà luogo comunque prima delle nomine annuali da, come indicato nella nota AOODGPER 19 luglio 2023, prot. 43440, contenente Istruzioni e indicazioni operative in materia di......e poi rinunciare per una dasostegno Quando sarà avviato il turno di nomina per i docenti da assumere tramite concorso straordinario bis La risposta è fornita dall' annuale nota sulle...

Supplenze GaE/ GPS: come si compila Sezione Preferenze. Come si dice “voglio lo spezzone solo se non ci sono cattedre intere” Cosa significa “in testa, in coda” Orizzonte Scuola

Incarichi di supplenza da GPS su posti residui in altra provincia Un aspetto importante è quello che viene citato poco dopo: ‘I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti ...Per i soli incarichi di supplenza, invece, potranno inviare la propria domanda i docenti inclusi nelle GAE e nelle GPS (prima fascia, elenco aggiuntivo alla prima fascia, secondo elenco aggiuntivo ...