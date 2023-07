Supplenze docenti 2023 | Question Time sbarca su Instagram | 30 minuti di diretta con le risposte alle vostre domande LIVE Giovedì 20 luglio alle 10 | 15 con Cannas

(Di giovedì 20 luglio 2023) Continua lo sforzo editoriale di Orizzonte Scuola per aiutare i lettori nella compilazione della domanda per leda GAE e GPS. L'articolo .

2023/24: primo turno algoritmo probabile a fine agosto Facile presupporre che per poter disporre tutte queste fase e affinché esse siano corrette, occorra del tempo. Pertanto, come ......3 e 4 della domanda.' Il sindacato CISL scrive 'Si rende opportuno, al fine di evitare che insorgano eccessive e ingiustificate preoccupazioni, fare chiarezza sulla situazione dei...CLICCA QUI per seguirci su Instagram e porre la tua domanda! NOTA BENE: Per porre la domanda, appena partirà la diretta, occorrerà cliccare sul tasto [] come da foto Leggi anche...

Supplenze docenti 2023/24, una precaria da 10 anni: "Vivo nell'ansia, sarà un algoritmo a scegliere per il mio futuro" Tecnica della Scuola

La Cgil critica la situazione di precarietà in cui vivono i docenti supplenti annuali, vincitori di concorso, a Pistoia. L'algoritmo che assegna le scuole non considera variabili importanti.È caccia a circa 500 insegnanti in provincia di Pistoia, ed è solo il conteggio iniziale perché i posti da assegnare per la partenza del prossimo anno scolastico sono destinati ad aumentare. Si aprono ...