Supplenze 2023 24 | docente di ruolo inserito in GPS può richiedere anche spezzone e usufruire dell’art 36

(Di giovedì 20 luglio 2023)anno scolastico/24: la firma del 14 luglio apposta dai sindacati FLC CGIL, CISL, SNALS, GILDA e ANIEF all'Ipotesi di Contratto 2029/21 ha portato una novità per i docenti diche voglionodel cosiddetto "art. 36". ossia l'attribuzione di una supplenza in altro grado di scuola alla quale si può accedere per scorrimento di graduatoria. Quindii docenti diinseriti nelle GPS si apprestano a presentare la domanda in scadenza il prossimo 31 luglio ore 14. L'articolo .

...- avverte ancora il Ministero - 'La mancata indicazione di talune sedi e/o classi di concorso e tipologia di posto è intesa quale rinuncia' La piattaforma del Ministero per le/24 La ...Il Ministero dell'Istruzione e del Merito insiste sull'utilizzo dell'algoritmo per l'assegnazione delleper il, nonostante il caos causato nel 2022. L'automazione, pensata per semplificare il processo, ha generato una serie di errori che le scuole hanno impiegato mesi a risolvere. Come ...Leggi anchedocenti/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE] Immissioni in ruolo e...

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 20 luglio).I posti a ruolo non coprono l’intero fabbisogno di docenti. Salvatore Auci (Snals): «Lo Stato preferisce risparmiare» ...