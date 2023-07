Supermercati falliti | sequestro da 12 milioni | otto indagati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBeni per quasi 12di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori della grande distribuzione e a tre professionisti facenti parte del collegio sindacale al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord che contesta, tra l’altro, agliil reato di bancarotta fraudolenta. I finanzieri della sezione in servizio nell’ufficio inquirente di Aversa insieme con colleghi i Giugliano in Campania (Napoli) avrebbero accertato violazioni fiscali per oltre 6,2e la distrazione di denaro e beni per un importo complessivo pari a oltre 6,9di euro. Un modus operandi che avrebbe causato il fallimento di tre notia Casoria, Afragola e Cardito, nel Napoletano. Secondo gli inquirenti due fratelli, in ...