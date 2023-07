“Sud fud festival” | buon cibo e divertimento si incontrano al Parco avventura di Fregene

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 luglio 2023) Fiumicino – Un villaggio doveper grandi e piccini,, musica, natura e sport siper un’estate indimenticabile: l’associazione Be fly, insieme a Sarti del gusto e alla, daranno vita al “Sud fud” dal 20 luglio al 30 luglio. Saranno 11 giorni dedicati aldel Sud Italia alle danze popolari, ai concerti, ai laboratori al market di artigianato e vintage, sport e ad attività aperte in notturna del. Il villaggio sarà illuminato da una grande luna che metterà in risalto la bellezza della location. La pineta e il suo clima temperato faranno da sfondo all’evento in cui i partecipanti potranno vivere e assaggiare le migliori ...