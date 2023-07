Stupidario meteorologico Giuliacci perde il freno contro i terroristi del caldo record

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un abuso di "bufale" e "sensazionalismo" sfociato in uno "". Il Colonnellosmonta le fake news dei tg e dei giornali in merito alla situazione meteo delle ultime settimane, che hanno provocato un allarmismo ormai leitmotiv delle estati italiane. Slogan come "l'estate più calda di sempre", "tempesta di" e "afa" sono all'ordine del giorno. Dopo una vita a offrire informazione sul meteo, tra gli studi di Mediaset e il suo sito personale meteo.it, a 82 anni Marioha deciso che bisogna fare chiarezza su determinate questioni che hanno preso una strana piega. Intervistato da Libero, il fisico ex Aeronautica militare ha spento tutte le voci citati in precedenza: "Giugno è stato sotto la media, è piovuto tanto. ...