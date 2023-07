Stipendi docenti e Ata | buste paga più pesanti con taglio del cuneo fiscale | da agosto 2023 a gennaio 2024 i pagamenti

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 20 luglio 2023) Definite le modalità dimento ai dipendenti pubblici, gestiti attraverso il sistema NoiPA, degli aumenti in bustaderivanti dall’innalzamento deldelprevisto dal Dl Lavoro per il periodo luglio - dicembre. Lo comunica il Mef in un comunicato. L'articolo .