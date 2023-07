Stellantis e Saft presentano il primo prototipo di batteria intelligente

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo quattro anni di progetti, modelli e simulazioni, un team costituito da venticinque tra ingegneri e ricercatori del CNRS (Centro nazionale di ricerca scientifica francese), die diha presentato l’innovativodi unadi accumulo di energia che integra le funzioni di inverter e caricatore. L’integrazione di queste funzioni rende lapiù efficiente, il che si traduce in una maggiore autonomia per i veicoli BEV, e al tempo stesso più affidabile e meno costosa. Inoltre, ciò consente di liberare spazio all’interno del veicolo. Il nome di questo progetto di ricerca comune è IBIS – Intelligent Battery Integrated System (Sistema integrato di batterie intelligenti). Undimostrativo, in funzione dall’estate del 2022, è oggetto di numerosi ...