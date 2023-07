Stefano De Martino torna su Instagram dopo la crisi con Belen

Belen Rodriguez per ora non conferma e non smentisce e pureDefa orecchie da mercante continuando a postare messaggi di lavoro e niente gossip. Leggi Anche Belen Rodriguez e...Se ci fosse un premio sul gossip più chiacchierato dell'anno sicuramente andrebbe alla storia (infinita) tra Belen Rodriguez eDe. Infatti, ormai non si fa altro che discutere del nuovo amore di Belen , l'imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Una relazione che starebbe addirittura costringendo la ...Belen Rodriguez avrebbe lasciato la sua casa a Brera, dando origine a numerose voci sulla sua presunta rottura conDee l'inizio di una nuova fase della sua vita. Secondo quanto rivelato da Pipol Gossip su Instagram, sembra che la modella argentina sia fuggita di casa e si sia trasferita all'hotel ...

Belen e Stefano De Martino, nuova crisi. «Lei frequenta un altro uomo», ecco chi è la nuova fiamma ilmessaggero.it

Dopo la crisi con Belen Rodriguez di cui si parla in questi giorni, Stefano De Martino torna su Instagram: la storia pubblicata ...Stefano De Martino vola via da Belen Rodriguez In queste ore in cui la coppia è stata presa d'assalto dai paparazzi, al punto da spingere la showgirl argentina, secondo alcuni rumors, ...