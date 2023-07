(Di giovedì 20 luglio 2023)De: l’ennesima fine del loro matrimonio sembrerebbe trovare sempre più conferme. Luia Disneyland Paris, probabilmente con il figlio Santiago, lei si sarebbe trasferita in un costosodino, forse per incontrare il nuovo amore Elio. Entrambi fuggono dalla cronaca rosa, e chissà, anche da se stessi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pare che sia finita piuttosto male tra Belen Rodriguez eDe. Il tema è caldo, anzi rovente. Anche perché ci sono alcune dinamiche mediatiche che chi non fa parte del mondo del giornalismo, e più precisamente della cronaca rosa, potrebbe far ...Ore convulse per Belen Rodriguez , al centro del gossip per la crisi, ormai confermatissima, conDe. I due si sono ufficialmente lasciati, un'altra volta. E l'argentina avrebbe già un nuovo uomo: si tratta di Elio Lorenzoni , imprenditore di 40 anni e storico amico di Belen. I ...Prima le voci sulla crisi, poi la certezza: Belen Rodriguez eDesi sono lasciati. Ancora. E l'argentina, tra l'altro, è già stata paparazzata in atteggiamenti sospetti con un altro uomo . Insomma, sempre al centro del gossip. E ora una conferma ...

Belen Rodriguez, bordata-De Martino: nel bagno di un autogrill... Liberoquotidiano.it

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, un like conferma la rottura: lui vola via, lei va in hotel (a 20 mila euro a notte) Le ultime news.In aggiunta la giovane ha rimosso alcune foto da Instagram in cui compariva con la modella argentina. Secondo: una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano parla di un De Martino “nero” ...