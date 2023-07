STATS – La Serie A sta diventando il campionato dei fuori rosa

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) «Prego, quella è la porta»: il titolo de La Gazzetta di Sport è impietoso ma rende bene la nuova tendenza dellaA «Prego, quella è la porta»: il titolo de La Gazzetta di Sport è impietoso ma rende bene la nuova tendenza dellaA. Tra contratti onerosi e non più graditi dalle società e rendimento deficitario dei giocatori, si sta creando un elenco di giocatori messi ai margini e che solo fino a poco tempo fa occupavano un’altra posizione.Ma i numeri davvero li condannano in maniera così perentoria? Andiamo a fare il punto della situazione sui principali nomiBONUCCI – In tutti i suoi anni trascorsi inA non aveva mai giocato così poco come nell’ultimo alla Juventus. Ma che sia una bandiera con le sue 502 presenze in bianconero è fuor di dubbio. La nuova società targata Giuntoli vuole evidentemente partire con un ...