Star Wars | John Boyega | Gli Ultimi Jedi? Il peggiore tra quelli che ho fatto

(Di giovedì 20 luglio 2023) L'interprete di Finn, stormtrooper ribellatosi all'Impero e diventato guerriero della Resistenza, ha giudicato Episodio VII come il peggior capitolo della saga traa cui ha preso parte. Neglianni il rapporto trae Lucasfilm è stato alquanto tortuoso. L'attore ha più volte criticato la gestione del suo personaggio, Finn, all'interno della nuova trilogia disalvo poi tornare sui suoi passi. In una recente intervista gli è stato chiesto di classificare i film della saga a cui ha preso parte e ha citato Episodio VII - Glicome il. "Al primo posto ci va Il Risveglio della Forza, senza dubbio il migliore. Al secondo ci metto L'ascesa di Skywalker. Il, e lo ...

Anche Gizmodo, con il suo 'Gizmodo Bot' , ha pubblicato un articolo supieno di errori, un risultato non sorprendente dato che il team editoriale non ha partecipato alla pubblicazione e ......passato alla scoperta non solo delle magnetiche personalità e delle potenti performance delle... narrando anche la storia dell'iconico pilot di Graffiti Rock e i documentari Stylee Breakin' ...Ora non resta che sperare che Lee si muova a girare The Acolyte , la prossima serie di, per poi tornare a fare le cose importanti. Noi aspetteremo fiduciosi. *Il MacGuffin del film è ...

LEGO è in prima fila per la nuova serie Star Wars: Ahsoka, arrivano nuovi imperdibili set SmartWorld

Se siete fan del mondo Star Wars, saprete senz'altro che dal 23 agosto Disney+ manderà in onda la nuova serie Star Wars: Ahsoka, ambientata dopo la c ...Prevista in arrivo l'anno prossimo, la serie, diretta da Leslye Headland, si occuperà di un periodo pacifico dell'universo di Star Wars. Ma come renderlo interessante - Leggi tutto l'articolo su Fant ...