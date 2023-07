Si è parlato diNavas in uscita dal Psg o di Sommer che potrebbe arrivare in prestito dal Bayern Monaco. Trubin, l'emoticon che diventa un indizio di mercato. Nel corso della serata l'indizio ...Secondo i betting analyst, per sostituire il camerunense è testa a testa traNavas e ... Tra gli altri possibili candidatiJuan Musso , che però rappresenta un'alternativa complicata, dato ...Il Napoli è alla ricerca di un portiere che possa affiancare Alex Meret. Dopo il tentativo perNavas, si continua a tenere in considerazione le piste straniere. Neuna nuova, stando a quanto riferito da Sky Deutschland , che porta sempre verso un ex Paris Saint - Germain: Kevin ...

Spunta Keylor Navas per la porta dell'Inter DailyNews 24

L’Inter a caccia del sostituto di André Onana: spuntano tre nuovi nomi per il club nerazzurro. Ecco di chi si tratta Ceduto André Onana, l’Inter dovrà rimettersi sul mercato per poter trovare un nuovo ...Il Manchester United continua il pressing per Onana, il portiere ucraino Trubin segue da vicino la vicenda e commenta un post sulla trattativa tra Red Devils e Inter ...