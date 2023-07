Spondilite anchilosante | ok Aifa a rimborsabilità nuova terapia orale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. - E' disponibile in Italia, e con l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco () rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, tofacitinib per il trattamento di pazienti adulti ...

... e con l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, tofacitinib per il trattamento di pazienti adulti affetti daattiva ...Oltre alla colite ulcerosa - conclude la nota - in Italia upadacitinib è rimborsato nel trattamento dei pazienti adulti con artrite reumatoide, artrite psoriasica,e ...Cinquant'anni fa gli esperti individuarono per la prima volta il gene HLA - B27 come principale fattore di predisposizione della, l'associazione più forte mai descritta per qualsiasi patologia poligenica. Nei primi anni '90, nel patrimonio genetico dei sardi, è stata individuata una variante. ...

E' disponibile in Italia, e con l'approvazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, tofacitinib per il trattamento di pazienti adulti affetti da spondi ...Un recente studio presentato al congresso annuale della società europea di reumatologia EULAR, svoltosi a Milano ad inizio giugno 2023, ha dimostrato come su oltre 42000 pazienti con artrite, il 34% ...