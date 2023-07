Spider-Man | le splendide action figure dell’Uomo Ragno e del Green Goblin sono in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ledi-Man escese di prezzo su; cos'aspettate ad accaparrarvi pezzi da collezione come questi? Suledi-Man eattualmente in offerta. Sul sito potete trovarle a 18,99€ la prima, con il 10% di, e a 10,49€ la seconda, con il 28% disui prezzi precedenti. Se interessati, passate dai box di seguito. Entrando nel dettaglio, stiamo parlando di una statuina in scala da 18 cm in PVC targata Miotlsy che raffigura uno-Man dalle fattezze classiche, in termini di costume, mentre lancia una ragnatela per ...