Spezza una gamba al medico al Pronto soccorso del Policlinico di Milano | fermato | poi il Tso

... il Viminale corre ai ripari: interventi rapidi della polizia Il medico è stato operato Il medico è stato operato dagli stessi colleghi per più fratture agamba. Dopo le procedure per l'...Come uno strano inno alla speranza che dalla crudezza dello sparo chela vita, si ritrova a sperdersi nel profondo blu inrarefatta danza di corpi. *** Navy Blue tornerà in Italia al ...A quanto apprende l'Adnkronos, un medico è stato brutalmente aggredito nel reparto di un ospedale della metropoli lombarda dal familiare dipaziente e si trova ricoverato al Policlinico in ...

Milano, medico aggredito al Policlinico: il figlio di una paziente gli ... Tag24

Sarebbe un uomo in cura al Centro psico sociale (Cps) di Monza l’aggressore di un medico del Policlinico di Milano picchiato mentre stava visitando la mamma dell’uomo. Il fatto è avvenuto nel ...Aggressione choc al Policlinico di Milano dove ieri, un dottore è stato picchiato brutalmente dal figlio di una sua paziente. Una violenza inaudita: il 56enne, invalido civile al 100% ed in cura pres ...