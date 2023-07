Spazio | Thales Alenia Space sigla contratti per 300 mln per Galileo Seconda Generazione

(Di giovedì 20 luglio 2023) Comparini (Ad Tas Italia): "L'architettura e le soluzioni tecnologiche completamente europee renderanno il sistema una pietra miliare nella politica spaziale europea" L’Europa corre sulla realizzazione delladi satellitiha firmato con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) – che agisce in nome e per conto dell’ Agenzia dell’ Unione Europea per il Programma Spaziale (Euspa) e con l’Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea –per un importo complessivo di oltre 300 milioni di euro per la progettazione e realizzazione, attraverso il suo consorzio europeo, del segmento di missione di terra didie per la fornitura delle attività ...

