Sparatoria in Nuova Zelanda | tre morti e dieci feriti “Episodio isolato | nessun rischio per la sicurezza nazionale”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tre persone sono rimaste uccise nel corso di unaavvenuta nelle prime ore del mattino (le 21 italiane) del 20 luglio ad Auckland, nel nord della. La polizia neozelandese ha comunicato che l’assalto con arma da fuoco è andato in scena all’interno del cantiere di un centro commerciale, in una zona frequentata dai tifosi dei Mondiali di calcio femminile. L’aggressore, un 24enne munito di braccialetto elettronico, ha preso di mira gli operai del cantiere uccidendone due e ferendone sei, di cui tre in modo grave. La polizia ha però fatto sapere che “potrebbero esserci altre vittime” e di aver assistito in totalepersone fra cui un agente, di cui sette con ferite di arma da fuoco. Dopo essersi barricato nel vano di un ascensore e aver sparato ulteriori colpi, l’attentatore è stato trovato ...

Due persone sono state uccise e sei ferite dopo unanel centro di Auckland giovedì mattina, poche ore prima dell'inizio della Coppa del Mondo femminile in programma inZelanda e Australia. Come riferisce il Guardian, il primo ministro ...E' quanto afferma la Fifa dopo l'uccisione di tre persone in unaavvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di Auckland, inZelanda, dove ...La nona edizione della Coppa del Mondo di calcio femminile è iniziata ì ad Auckland con la partita tra i co - organizzatori dellaZelanda e la Norvegia, poche ore dopo unanella città neozelandese. La competizione, la prima con 32 squadre partecipanti, si concluderà il 20 agosto con la finale a Sydney, in ...

Nuova Zelanda, sparatoria ad Auckland: tre morti e sei feriti Sky Tg24

Incendiata l’ambasciata svedese come segno di protesta per il rogo del Corano. Sparatoria a Auckland. Opposizione unita sul salario minimo. I fatti da conoscere ...Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di Auckland, in Nuova Zelanda. Lo fa sapere la ...