(Di giovedì 20 luglio 2023) Tresono rimaste uccise in unaavvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di, in Nuova Zelanda. Lo fa sapere la polizia neozelandese ...

Tre persone sono rimaste uccise in unaavvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di, in Nuova Zelanda.Tre persone sono rimaste uccise in unaavvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di, in Nuova Zelanda. Lo fa sapere la polizia neozelandese su Twitter, mentre durante la ...Tre persone sono rimaste uccise in unaavvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di, in Nuova Zelanda. Lo fa sapere la polizia neozelandese su Twitter, mentre è in corso una ...

Sparatoria a Auckland, morto aggressore e altre 2 persone - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Dopo la strage di Christchurch del 2019, la Nuova Zelanda fronteggia un altro folle armato, che ha aperto il fuoco in occasione della World cup femminile di calcio. Ma come Dopo il buyback disposto d ...Almeno due persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta in un cantiere nella città di Auckland, in Nuova Zelanda, poche ore ...