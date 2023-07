(Di giovedì 20 luglio 2023) La storia d’amore tra Lucianoe il Napoli è finita già da qualche mese. Le due parti si erano lasciate con un accordo, ma a quanto pare ilgià sedersi su una nuovaL’allenatore che con il suo lavoro è riuscito a riportare il Napoli sul gradino più alto, a far rila gioia in città per una conquista di un campionato che mancava da 33 anni. Lucianoè andato via dalla città perché aveva accusato la tanta fatica del lavoro svolto a Castel Volturno per due anni, e aveva chiesto a De Laurentiis di rescindere il contratto. Ilaveva deciso di prendersi undi riposo per dedicarsi alla famiglia e alla sua adorata campagna toscana. Secondo un’indiscrezione arrivata dall’edizione odierna della ...

E' un concetto sui la Gazzetta batte un giorno sì e l'pure. 'Se Roberto Mancini si stufasse del ruolo,sarebbe un potenziale e ottimo sostituto perché, da frequentatore di Coverciano, ...Il Napoli per il dopoha scelto Garcia, unsuo ex tecnico. Come vede la staffetta Pjanic: "Garcia ama il 4 - 3 - 3, in Europa e in Italia ha sempre ottenuto ottimi risultati. Rudi ha ...... con l'addio di Sinatti, che aveva lavorato cone Sarri. 'Dunque si cambiano metodi, ... Uncambiamento significativo è quello del rapporto tra De Laurentiis e i tifosi. Non è cambiato ...

Spalletti, altro che anno sabbatico: il tecnico potrebbe tornare subito in panchina Spazio Napoli

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sembra che Spalletti si sia già stufato di scaricare il logorio del biennio napoletano ...Le premesse non sono di poco conto: le due estati di Spalletti sono state da far tremare i polsi. Arriva e deve mettere la faccia per dif ...