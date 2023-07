Spagna | ultimo dibattito | ' vince' la sinistra | leader PP assente

L'dibattito della campagna su RTVE, scrive El Mundo, è stato un faccia a faccia tra il candidato socialista e il candidato di Sumar, rispettivamente presidente e vicepresidente del governo, ...... due vinte e una persa e poi siamo andati a Zocca e infine a Pordenone per l'raduno in vista ... L'altro girone è più abbordabile anche se ci sono formazioni temibili come Bulgaria o, ...Arcada Galati (Romania), Partizan Belgrado (Serbia), Guagas Las Palmas () e Sc Prometey ... Nel palmares conta sette scudetti, tre Coppe di Polonia e una Supercoppa (vinta nel 2013, l'...

Spagna, ultima settimana di campagna elettorale. Ma per ora nessuno ha la maggioranza Corriere della Sera

Finisce negli Ottavi di finale la corsa della Nazionale Under 19 Femminile al Mondiale di categoria iniziato sabato scorso in Spagna: a Torrejon de Ardoz, sobborgo di Madrid, le Azzurre sono ...Professore e Wallis Annenberg Chair in Comunicazione, Tecnologia e Società all'Università della California meridionale, il professor Castells, ...