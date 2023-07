Spagna | il dibattito dei candidati senza Feijóo è stato il meno seguito della storia spagnola

... il "tecnocrate ottuso" candidato a diventare premier spagnolo Elezioni in: il guanto di ... Dopo l'ultimo, i sondaggi indicavano uno spostamento di voti dall'estrema destra verso il ...Spopola in rete iltra Yolanda Diaz, leader della piattaforma progressista Sumar, e il leader di Vox Santiago Abascal durante il confronto organizzato dalla tv pubblica spagnola Tve, a cui non ha partecipato ...... lo studio, ile l'incontro incentrato sulla scienza. Nel podio dell'edificio esistente ... Benedetta Tagliabue - studio EMBT - Italia -Lo studio EMBT Miralles Tagliabue di Barcellona ...

Spagna, ultimo dibattito, 'vince' la sinistra, leader PP assente Tiscali Notizie

Alberto Núñez Feijóo è uscito vittorioso contro l’attuale capo del governo, proiettando un'immagine che alla fine ha convinto numerosi elettori indecisi a puntare su un cambio di direzione ...Roma, 20 lug. (askanews) - A tre giorni dal voto, la sinistra 'unita' spagnola - Partito Socialista e Sumar - 'vince' l'ultimo dibattito secondo gli analisti ...